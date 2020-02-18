اعادة فتح شارع في بغداد مغلق منذ 2005

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، انها وقيادة عمليات بغدادعن فتح شارع مغلق شمال العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 28 ضمن منطقة الشعب شمال بغداد".
واضافت ان "ملاكات الامانة باشرت بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ سنة 2005".
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