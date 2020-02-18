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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تطالب بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي ليشمل كل أطياف الشعب الليبي، وإعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا.
جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا وممثلين لمنظمات دولية في مؤتمر ميونيخ للأمن، لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبي حسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
وحسب بيان للخارجية المصرية، حذر شكري من "محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها بجنيف في 26 فبراير(شباط) الجاري".
وطالب شكري بـ"موقف حاسم للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء الصراع القائم، ومحاولتها نسف أي جهود للتوصل لحل سلمي للأزمة ينهي معاناة الشعب الليبي.
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