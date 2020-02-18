الرئيس الصيني يشدد على ضرورة استخلاص الدروس من تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة استخلاص الدروس من تفشي فيروس كورونا الجديد، وتحسين نظم البلاد من أجل السيطرة على الأوبئة والوقاية منها وإدارة الطوارئ الصحية العامة.



وحث شي، في اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على أهمية ضمان النجاح في أعمال الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، مشيرا إلى أن نتائج الوقاية من المرض والسيطرة عليه تؤثر بشكل مباشر على حياة وصحة الشعب، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وانفتاح البلاد.

وأشار إلى أن المعركة ضد الفيروس تشكل اختبارا رئيسيا لنظام الحكم وقدراته في البلاد، وعلى أهمية الابتكار وتحسين تدابير الرقابة والوقاية لتفشي الأمراض على المستوى المؤسسي وتعزيز مستوى قدرات الدولة على مواجهة الأزمات الصحية الكبرى.

وأوضح أنه يجب إرسال مصادر العلاج والوقاية والحماية إلى الجبهة الأمامية ويجب إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الأطقم الطبية والمرضى بالجبهة الأمامية.

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وقال إنه ينبغي بذل كل الجهود لتحسين نسب الاستقبال والبقاء وتقليل نسب العدوى والوفيات.

وأكد الحاجة إلى حماية الاستقرار الاجتماعي، ودعم توعية الجمهور والاتصال به، وكذلك ضمان الأداء الاقتصادي الثابت.

وشدد أيضا على ضرورة تحسين نظام إدارة الطوارئ بالبلاد وقدرة التعامل مع المهام العاجلة والصعبة والخطيرة والمهمة.

وأكد شي ضرورة تعزيز نظام التأمين والمساعدة الطبية للأمراض الرئيسية، حتى تتمكن المؤسسات الطبية من تقديم العلاج قبل تحميل المرضى فاتورة العلاج وهم يواجهون تفشيا مفاجئا.

وركز على أهمية إنشاء نظام أمني موحد للاستجابة للطوارئ مع اتخاذ تدابير مشددة، لضمان استمرار القدرة الإنتاجية وموازنة توزيعها الإقليمي لضمان توفير المواد الأساسية في الفترات الحرجة.