حسن يعقوب: سلطة الفساد لا تفهم الجيل الرقمي وهي منفصلة عن الواقع

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بان تقاذف التهم في كارثة ​الكهرباء​ لا يمكن ان يعيد تسويق مافيا ​المازوت​ و​المولدات​ ولا يمكن ان تخرج ​الاقتصاد​ من ازمته.

واعتبر يعقوب ان منطق سلطة ​الفساد​ قديم بائد ولا يفهم الجيل الرقمي الجديد، لذلك فهو منفصل عن الواقع لانه لا زال يبحث عن تسويق المصالح الضيقة المكشوفة رغم سقوط الهيكل على رأس الجميع.