حسن يعقوب: سلطة الفساد لا تفهم الجيل الرقمي وهي منفصلة عن الواقع

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان تقاذف التهم في كارثة الكهرباء لا يمكن ان يعيد تسويق مافيا المازوت والمولدات ولا يمكن ان تخرج الاقتصاد من ازمته.
واعتبر يعقوب ان منطق سلطة الفساد قديم بائد ولا يفهم الجيل الرقمي الجديد، لذلك فهو منفصل عن الواقع لانه لا زال يبحث عن تسويق المصالح الضيقة المكشوفة رغم سقوط الهيكل على رأس الجميع.
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