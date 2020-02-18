جابر: لا تداعيات سلبية لزيارة لاريجاني على لبنان وعرضه المساعدة لحل أزمة الكهرباء كلام دبلوماسي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، تعليقًا على زيارة رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​ إلى ​لبنان​، إلى أنّ "بإمكان ​الدولة اللبنانية​ أن تستقبل زوارًا من الجهات كافّة، خصوصًا أنّ لا عداوة بيننا وبين الدولة الإيرانية، بل إنّ العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين قائمة".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "لا تداعيات سلبيّة للزيارة على لبنان"، مُستشهدًا بـ"ممثّلي الدول الأوروبية الّذين يزورون إيران باستمرار في ظلّ العقوبات، حتّى أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وفي مناسبات عدّة، أشار إلى أنّه مستعدّ للاجتماع مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​".

وأوضح جابر أنّ "​سياسة النأي بالنفس​ تعني أن ننأى بأنفسنا عن خلافات الدول الأُخرى بين بعضها البعض وعدم التدخّل بها، وليس أن ننأى بأنفسنا عن العلاقات مع هذه الدول، فكدولة لبنانية لسنا جانبًا في الخلاف". وعن العرض الّذي قدّمه لاريجاني لمساعدة لبنان على حلّ ​أزمة الكهرباء​، وضع جابر هذا الكلام في إطار "الكلام الدبلوماسي العمومي"، مشيرًا إلى أنّ "إيران كغيرها من الدول تعرب دائمًا عن استعدادها لمساعدة لبنان في هذا القطاع وغيره، لكنّ المعنى يبقى في اقتناص الفرص، وترجمتها والاستفادة منها".