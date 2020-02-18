أبلغت جهات رسميّة ​لبنان​يّة، صحيفة "الجمهورية"، أنّ "زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​ إلى لبنان، تندرج ضمن جولة قادت لاريجاني إلى دمشق ومن ثمّ إلى ​بيروت​، ولعلّ الأساس فيها أنّها زيارة لـ"حزب الله" تحديدًا، في ذكرى "الشهداء القادة" الّتي تصادف في منتصف شباط من كلّ عام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: لعل الأساس بمجيء لاريجاني إلى لبنان أنه زيارة لحزب الله تحديدا بذكرى "الشهداء القادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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