سرقة خزنة محطة في دورس بقوة السلاح بعد خطف احد المواطنين

خطف مسلحون مجهولون يستقلون ​سيارة​ رباعية الدفع، المواطن (ح.ع.ق) من داخل منزله في حي العسيرة في ​بعلبك​، واقتادوه بقوة ​السلاح​ الى محطة لبيع ​المحروقات​ يملكها في محلة دورس، وأرغموه على فتح الخزنة وسرقوا الأموال التي كانت داخلها، ثم أطلقوا سراحه وفروا إلى جهة مجهولة. وحضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا في الحادثة.

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