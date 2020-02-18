رئيسة مجلس النواب الأميركي تحذر دول الناتو من استخدام تكنولوجيا هواوي

شددت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، على أنه "يجب على دول "الناتو" عدم السماح لشركة التكنولوجيا الصينية "​هواوي​" بالتعامل مع شبكات المحمول"، محذرة من أنه "يمثل تهديدًا خطيرًا".

واعتبرت بيلوسي أن "السماح لشركة "هواوي" الصينية بالدخول إلى الشبكات الأوروبية للجيل الخامس يعادل السماح لأجهزة ​الشرطة​ في البلاد، وشرطة ​الدولة​ الصينية، بالدخول إلى أعماق الدولة".

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حاول جمع الحلفاء لوقف الشركة الصينية من الدخول إلى شبكات المحمول الخاصة بهذه الدول، محذرا إياهم إن مثل هذه الشبكات ستسمح للحكومة الصينية بالدخول إلى بياناتهم وهو الاتهام الذي نفته شركة هواوي، إلا أن ​الحكومة البريطانية​ أعلنت أنها ستسمح لهواوي ببناء جزء من شبكة الجيل الخامس ما دفع العديد من النواب الجمهوريين لتقديم قرار يدين الإجراء البريطاني إلى المجلس.