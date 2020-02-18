شركة موانئ دبي العالمية أعلنت أنها ستعود بالكامل إلى ملكية الإمارة

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، في بيان، أنّ "شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي الشركة الأم المملوكة من الدولة، عرضت الاستحواذ على نسبة الـ19,55 بالمئة من أسهمها المتداولة في بورصة "ناسداك دبي" حاليًّا"، ما يعني أنّها ستعود بالكامل إلى ملكيّة إمارة دبي.
في هذا الإطار، لفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليم، إلى أنّ "صناعة الحلول اللوجستيّة تمرّ بمرحلة تحوّل"، موضحًا أنّ "هذه الخطوة ستمكّن الشركة من التركيز على استراتيجيّة متوسطة وطويلة الأمد، لتصبح مزوّد الخدمات اللوجستيّة الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصاديّة والصناعيّة والناقلات ووسائل النقل الداخلي".
والعودة إلى الملكيّة الكاملة لإمارة دبي سيُسهم في تحرير "موانئ دبي العالمية" من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل.
وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية قد توصّل الى اتفاق مع "موانئ دبي العالمية" لشراء كلّ سهم من أسهم "موانئ دبي العالمية" بسعر 16,75 دولار، بزيادة قدرها 29 بالمئة عن سعر إغلاق السوق الأحد الّذي بلغ 13 دولارًا. وهذه الصفقة تجعل القيمة السوقية لشركة موانىء دبي، الّتي تدير نحو 78 ميناء ومحطة في 40 بلدًا، نحو 14 مليار دولار.
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