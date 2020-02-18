سلطات الصين تعفي المعدات الطبية الأميركية من الرسوم الجمركية للمساعدة بكافحة كورونا

أعفت ​السلطات الصينية​ بعض المعدات الطبية الأميركية من الرسوم الجمركية للمساعدة بكافحة ​فيروس كورونا​. وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من آذار.

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