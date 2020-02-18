شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، الأسبوع المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول، نائب نجع حمادى بمحافظة قنا، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، بحضور ممثلى الحكومة.

وأشار النائب محمد الغول، إلى أن الباعة الجائلين ينتشرون فى كل المواصلات العامة سواء القطارات أو مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، دون أى ضوابط أو تصريح بذلك، وذلك بخلاف انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة، مطالبا بوضع الضوابط القانونية اللازمة لتنظيم عملهم، والقضاء على العشوائية.

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جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات بالبرلمان تنظر اقتراح بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، ينص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

ويحظر مشروع القانون ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فلا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.

ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيها لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.