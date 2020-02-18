شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو سعدة" يكشف استعدادات المنظمات الحقوقية للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظمات المصرية الحاصلة علي الصفة الاستشارية ومنهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سوف تشارك في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لا سيما وأن اعتماد مصر للتوصيات سيكون يوم 12 مارس بجنيف.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد من الندوات علي هامش الاجتماع تناقش حالة حقوق الانسان في مصر وتقرير upr و أن التوصيات التي سيتم اعتمادها ودور المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات ومتابعتها جنب إلى جنب مع الجهات الحكومية والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي يشكل تقريره وثيقة هامة علي نشاط المجلس المهم في مجال حماية حقوق الإنسان.

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وتابع:" أيضا تشارك المنظمة العربية لحقوق الانسان ومعها عدد من المنظمات العضوة بها ستكون متواجدة أيضا بجنيف، مصر ستقوم بإعلان التوصيات التي ستعتمدها كليًا والتوصيات التي ستعتمد جزئيا وكذلك التوصيات التي لن تقبل لأسباب مختلفة منها مايتعلق بالنظام العام والآداب العامة او بموقف الحكومة منها بشكل عام،المنظمات لها دور مهم منها مناقشة موضوعات عن حالة حقوق الانسان ماتم انجازه وما يحتاج الي جهد قد يكون تعديل تشريع او تدريب موظفين مكلفين بإنفاذ القانون أو تنمية الوعي بحقوق الإنسان أو غير ذلك مما يؤثر بالإيجاب علي حالة حقوق الانسان في مصر".