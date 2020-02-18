سفير إندونيسيا: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لتنشيط السياحة مع مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

قال سفير إندونيسيا في القاهرة، حلمي فوزي، إن السفارة الإندونيسية مستعدة للتعاون مع مختلف الشركات السياحية المصرية خاصة العاملة في مدينة الإسكندرية، في إطار تعزيز الأنشطة السياحية بين البلدين.

وقال السفير الإندونيسي: "مستعدون لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط السياحة بين البلدين, وتيسير التواصل بين الشركات المصرية والإندونيسية، نظرًا لما شهدته إندونيسيا من زيادة كبيرة في عدد السائحين المصريين خلال الأعوام السابقة".

جاء ذلك خلال لقاء أقامته سفارة إندونيسيا، مساء الاثنين، مع ممثلي عدد من شركات السياحة في محافظة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين البلدين والنقاش حول أشهر المناطق السياحية لاستقبال الزائرين، وكذلك التعريف بمعرض بالي السياحي الدولي المقرر انطلاقه في اندونيسيا خلال الفترة من 9 حتى 13 يونيو المقبل.

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تحدث السفير عن تنمية النشاط السياحي بين مصر واندونيسيا، لافتًا إلى أن اندونيسيا شهدت إقبالًا متزايدًا من قبل المصريين خلال العامين الماضيين حيث بلغ عددهم أكثر من 18 ألف سائح مصري خلال عام 2018، و21 ألف و354 سائحًا خلال عام 2019، بزيادة قدرها 18.14% خلال عام واحد.

وأشار إلى أن معرض بالي الدولي السنوي يعتبر من المعارض السياحية الشهيرة التي تقام في إندونيسيا منذ 7 أعوام وتشارك فيه المئات من شركات السياحة العالمية.

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