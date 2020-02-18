الأردن تدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على مد القطار السريع بين تل أبيب والقدس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، عد هذه الخطوة أحادية الجانب وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وشدد في بيان صحفي، أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية.
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