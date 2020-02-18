مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لداعش وسط العراق

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في جلولاء بمحافظة ديالى وسط البلاد.

وقال المصدر، في تصريحات إعلامية، إن مسلحين من داعش هاجموا نقطة أمنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.

وأضاف أن القوات الأمنية صدت الهجوم، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

Advertisements

وفي وقت لاحق، كشفت تقارير أممية أن داعش أعاد تنظيم صفوفه في العراق، مستغلا الفوضى التي خلفها الاعتداء التركي على مناطق في شمال سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، عزم الحلف مواصلة المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كاشفا عن خطط لتوسيع مهامه التدريبية.

وكانت القوات العراقية قد قالت إنها حققت جميع أهدافها المرسومة من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت في يوليو/تموز الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، كما وجهت عدة ضربات أمنية للتنظيم الإرهابي.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة دولته المزعومة.