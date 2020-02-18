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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبعوث لبنان يصل القاهرة لمناقشة أوضاع المنطقة
الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الإثنين، يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين، لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة؛ خاصة ما تشهده بيروت.
وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وصل إلى القاهرة قادماً من بيروت على متن طائرة خطوط الشرق الأوسط.
وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال عبر حسابه الخاص على تويتر، الخميس الماضي: "يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة بسرعة حتى لو كانت مؤلمة لإنقاذ البلد من الانهيار".
وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة أمام الناس، وهمومهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن أولئك الذين يحاولون تخويف وإسكات الصحفيين يعملون ضد مصالح الشعب ومستقبل لبنان.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي، مع خروج احتجاجات شعبية منذ أكثر من 4 شهور ضد النخب الحاكمة.
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