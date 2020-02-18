"الصين"..حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد تخطت 1800 شخص

كشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.

وأكدت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين.

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وأعلنت الصين تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا الاثنين ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.