لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، إلى أنّ "​صندوق النقد الدولي​ أوصى بإصلاحات جذريّة لإخراج ​لبنان​ من المحنة، وأبسط الأمور ​قطاع الكهرباء​". وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ دعا إلى بذل كلّ الجهود لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​، كونه حريص على الاستقرار الداخلي"، سائلًا: "هل يمكن تحييد التحالفات السياسيّة جانبًا، ووضع حدّ لحالة التسلّط على هذا القطاع؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هل يمكن تحييد التحالفات السياسية جانبا ووضع حد لحالة التسلط على قطاع الكهرباء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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