أوضحت مصادر وزاريّة مقرّبة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على ماهيّة وطبيعة المساعدات الّتي عرضها رئيس مجلس الشورى الإيراني ​علي لاريجاني​ لتحسين الأوضاع الاقتصادية في ​لبنان​، خلال لقائه الرئيس عون أمس في قصر بعبدا، أنّه "لم يتمّ البحث بتفاصيل هذا الأمر، لذا لم يكن هناك ردّ من قبل الرئيس عون على العرض".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للشرق الأوسط: الرئيس عون لم يرد على العرض الإيراني لتحسين الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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