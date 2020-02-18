حصيلة الوفيات الناجمة في الصين عن فيروس كورونا المستجد تتخطى 1800

كشفت أرقام رسمية أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.
وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة اليوم، في تراجع عن إحصائية أمس. وبالإجمال، ثمة 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية.
وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.
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