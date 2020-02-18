الأمن التركي ضبط 366 مهاجرا غير شرعي في أدرنة خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا

ذكر مصدر أمني لوكالة "الأناضول" التركية أنّ "حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، منع بالتعاون مع أفراد الشرطة، مجموعات من المهاجرين من اجتياز الحدود بطرق غير قانونيّة".
وأوضح أنّ "الفرق الأمنية من خلال مراقبتها للقرى والأقضية التابعة لولاية أدرنة، ضبطت 366 مهاجرًا غير قانوني يحملون الجنسيّات المغربيّة والأفغانيّة والباكستانيّة والبنغاليّة والعراقيّة والصوماليّة والمصريّة"، لافتًا إلى أنّ "المهاجرين أُحيلوا إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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