شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتحويل المستشفيات التكاملية لمدارس تمريض ومؤسسات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت سهير الحادي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلي مدارس تمريض أو مؤسسات صحية، مطالبة وزارة الصحة والجهات المعنية بدراسة الاقتراح والعمل علي تنفيذه.

وأشارت النائبة سهير الحادي، إلي أن هناك عدد كبير من المستشفيات التكاملية متوقفة ولم يتم تشغيلها وبعضها تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها، مقترحة أن يتم تحويلها لمدارس تمريض لسد العجز في التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية، أو تحويلها لمؤسسات صحية تخدم المرضي، بدلا من تركها بدون تشغيل وإهدار المال العام.

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وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبت وزارة الصحة بتقديم خطة تفصيلية للجنة، بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص المستشفيات التكاملية المتوقفة التى لم يتم تشغيلها، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك خطة لاستغلال المستشفيات التكاملية وتشغيلها بما يساعد على توفير الخدمة الصحية فى كل المحافظات والمدن والقرى، وأوضحت أن هناك من يرى أن تحول المستشفيات التكاملية على مستشفيات عامة، خاصة أن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها مستشفيات، أو فيها مستشفى عام وتحتاج أخرى لسد حاجة المواطنين واستيعاب الكثافة السكانية.

وأوضحت أن تطوير المستشفيات التكاملية يكون من خلال توفير تمويل دائم، مطالبة بزيادة موازنة الوزارة لتتمكن من تطويرها وتشغيلها، ولفتت إلى أن بعض النواب طالبوا فى وقت سابق بتفعيل نظام العيادات المتخصصة فى المستشفيات التكاملية، بحيث تكون مدة عملها ساعتين فى اليوم، ولمدة يومين فى الأسبوع.