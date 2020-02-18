شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول أعمال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد "الصحفيين العرب" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الصحفيين العرب، اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد، يومى 22,23 فبراير الحالى بمقر الاتحاد بالقاهرة بحضور رؤساء النقابات، بالإضافة إلى عضوين من كل نقابة فى كل دوله ممثله فى الاتحاد على النحو التالى مصر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، الاردن، فلسطين، لبنان، سلطنة عمان، الإمارات، الكويت، البحرين، تونس، اليمن، المغرب، موريتانيا، الصومال، جيبوتى.

و حصل ”الخليج 365”، على جدول أعمال الاجتماع الذى جاء على رأسه جدول تحديد موعد و مكان انعقاد المؤتمر العام للاتحاد و الذى من المقرر أن تجرى فيه الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد و الأعضاء،كما تضمن جدول أعمال الاجتماع، عرض ومناقشة النشاط المقدم من الأمين العام ومناقشة التقرير المالى والمصادقة على قرار الأمانة العامة للاتحاد بقبول عضوية جيبوتى و تحديد موعد و مكان انعقاد المؤتمر العام للاتحاد و تطورات القضية الفلسطينية و المؤامرات الأمريكية الصهيونية و خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات و خطة عمل لجنة التدريب حول برنامج عملها فى الفترة القادمة .

وأكدت مصادر داخل اتحاد الصحفيين العرب أن نقابة الصحفيين المصريين طالبت باستضافة المؤتمر العام القادم التى تجري فيه انتخابات رئيس الاتحاد والأمانة العامة بالقاهرة ، فى حين أن هناك البعض طالب بعقد المؤتمر فى بيروت ، موضحة أن المكتب الدائم للاتحاد المقرر عقده فى عمان الشهر القادم سيحدد الدولة المستضيفة للمؤتمر العام القادم.

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وكانت العاصمة السعودية الرياض، احتضنت فى ديسمبر الماضى اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب، تحت رعاية وزير الإعلام تركى بن عبدالله الشبانة، وبمشاركة ممثلو النقابات العربية الأعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب.

وألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك كلمة رحب فيها بأعضاء الأمانة العامة بالاتحاد العام للصحفيين العرب، معرباً عن سروره باستضافة الهيئة للاجتماع الذى يتزامن مع فعاليات منتدى الإعلام السعودى.

وأشار المالك، إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين فى الوطن العربى أن يقفوا مباشرة على المنجز الذى تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملائهم الإعلاميين السعوديين لتبادل الخبرات والحديث حول الإعلام وقضاياه.