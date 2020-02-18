تدريب بحري مصري- فرنسي بمشاركة صائدات الألغام

الثلاثاء 18 فبراير 2020

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.



وتضمن التدريب، وفقاً لبيان القوات المسلحة المصرية، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية؛ ومنها إزالة الألغام بالبحر، وتحييد الألغام باشتراك عناصر من القوات الخاصة البحرية، التى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفيذ المهام.

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التدريب الذي شاركت فيه صائدة الألغام المصرية (البرلس)، ونظيرتها الفرنسية عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية، جاء في ظل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة؛ للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الصديقة.

وتأتي التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.