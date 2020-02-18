شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح نحو 875 ألف معظمهم من النساء والأطفال في شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 2:48 صباحًا, 18 فبراير 2020 م المناطق - الرياض قالت الأمم المتحدة اليوم : إن نحو 875 ألف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا أمام هجوم قوات نظام الأسد وحلفائها في شمال غرب سوريا.

وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “ديفيد سوانسون” ، أن أحدث نزوح إلى مناطق قرب الحدود مع تركيا جاء من محافظة حلب بغرب البلاد التي شهدت قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤول الأممي قائلاً: “إن نصف مليون من الفارين خلال الأسابيع العشرة الأخيرة كانوا أطفالا”.

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