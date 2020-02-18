شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات جديدة بـ”كورونا” على متن سفينة دياموند برنسيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:24 صباحًا, 18 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 99 حالة مصابة بفيروس المتحور الجديد على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

ويبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

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