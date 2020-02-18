أغلى قهوة في العالم.. بن غيشا البنمية تباع بأسعار خيالية

المناطق - الرياض

خلال جلسة تذوّق، ترتشف مجموعة من الكوريين قهوة غيشا البنمية، التي تعدّ من أغلى أنواع البن في العالم ويصل سعر الغرام الواحد منها إلى 2,25 دولاراً.

ويدون المتذوقون الكوريون على ورقة أو على هاتفهم الذكي خصائص العينات المختلفة التي تعرضها عليهم مزرعة “إيليدا إيستايت” في بوكيتي على بعد 320 كيلومترا غرب مدينة بنما.

ففي إحدى الأراضي التابعة لهذه المزرعة على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر، زُرعت حبّات بن غيشا التي بيع رطل منها (454 غراماً) إلى شركة بن يابانية بسعر 1029 دولاراً خلال مزاد علني نظّم في العام 2019 عبر الانترنت.

وهذا السعر قياسي وفقاً لمنظّمي هذه المزادات السنوية، علما أن رطل غيشا من المزرعة نفسها حقق 803 دولارات خلال العام السابق.

يؤكّد ويلفورد لاماستوس، صاحب مزرعة “إيليدا ستايت” لوكالة فرانس بريس أن “الغيشا هي من أنواع البن النادر وتعدّ أغلى بكثير من كلّ الأصناف الفاخرة الأخرى في العالم”.

واعتبر بن غيشا المنتج في هذه المزرعة الأفضل في العالم بعدما حصل على 98 علامة من أصل مئة من قبل مجلّة “كوفي ريفيو” المتخصّصة، متقدّما على حبوب بن مزروعة في كينيا وكولومبيا وكوستاريكا. وقد صنّف نوع آخر من بن غيشا يزرع في بنما أيضا ضمن الأنواع العشرة الأفضل في العالم.

ويتابع ويلفورد لاماستوس بفخر “تزرع كوستاريكا أصناف الغيشا، وكذلك بلدان أميركا الوسطى وكولومبيا والبرازيل وصولاً إلى هاواي، إلّا أن كلّ هذه البلدان لم تنجح حتى اللحظة بإنتاج فنجان واحد من القهوة أفضل من القهوة البنمية”.

– نوع فاخر –

في منزله في بوكيتي، يعمل المزارع الأميركي جاستن بودمان على تطوير إنتاجه من الغيشا العضوية في مختبره الخاص. وقد وصل سعر الرطل الواحد من البن الذي ينتجه إلى 318 دولاراً، بعد بيعها في مزاد علني تحت اسم “لونغ بورد كافي”.

ويقول مزارع البن “نحن لا نعمل في سوق الجملة، بل ننتج نوعاً فاخراً من البن. نحن نعمل في سوق متخصّصة تبيع في آسيا وتشهد حالياً انفتاحاً على العالم بأكمله”.

خلال السنوات الأخيرة، بلغت الصادرات السنوية من البن البنمي حوالى 212 مليون دولار أميركي، وهو ما يشكّل 0,4% من مجمل الناتج المحلّي للبلاد.

لا تزال بنما بعيدة عن إنتاج الكمّيات نفسها المنتجة في البرازيل التي تصدّر 40 مليون كيسً من البن (كل كيس وزنه 46 كيلوغراما)، أو في كولومبيا التي تحصد 14,8 مليون كيسً سنوياً. لكن على الرغم من ذلك، نجحت في فرض نفسها في الأسواق الفاخرة في اليابان والصين وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويشير جاستن بودمان إلى أن “عالم البن يتطوّر باطراد. قبل خمسين عاماً كان البن يعتبر مجرّد سلعة، ويشتريه المستهلكون من دون إيلاء الكثير من الاهتمام لخصائصه ونكهاته. لكن منذ 20 أو 25 عاماً، تبدّلت النظرة إلى القهوة وباتت منتجاً فاخراً”.

ويقول ويلفورد لاماستوس إن سعر 18 إلى 20 غراماً من البن الذي ينتجه يراوح بين 120 و140 دولاراً في اليابان، ويصل إلى 100 دولار في الصين والولايات المتحدة.

يُزرع البن في بنما في مرتفعات محافظة تشيريكي الحدودية مع كوستاريكا، وتُقطف حبوب البن في عشرات المزارع التي يعمل في غالبيتها عمّال من السكّان الأصليين تخفف فترة الحصاد من بؤسهم.

– ارتفاع الأسعار في 2020؟ –

ويفيد المزارعون أن سرّ جودة الغيشا يمكن في زراعة حبوب البن في الجبال على ارتفاع يزيد عن 1600 متر عن سطح البحر، على سفح بركان بارو، بحيث تتمّ الاستفادة من المناخ البارد والماطر الناجم عن قرب الموقع من المحيطين الهادئ والأطلسي.

ويوضح المزارعون أن درجات الحرارة المنخفضة خلال فترة الحصاد، التي تمتدّ بين كانون الأوّل/ديسمبر ونيسان/أبريل من كلّ عام، وكذلك الأمطار المتواصلة والضباب، تجعل من حبوب غيشا ذات الأصول الأثيوبية، تنضج ببطء لتكتسب مذاقها اللذيذ.

ويقول سيريلو موتيسوما، أحد السكّان الأصليين الذي يعمل في تذوّق القهوة بإن “الغيشا تملك نكهة قوية للغاية، وهذا ما يحبّه الناس”. ووفقاً للخبراء، تنبعث من الغيشا رائحة الحامض والياسمين والأوركيدي وبعض الفاكهة مثل الخوخ والإجاص والبرتقال.

ويقول مدير “جيمي كوفيه” الكوري مايك سيونغ، الذي جال في عشرات البلدان المنتجة للبن خلال العقد الأخير إن “قهوة بنما تتمتع برائحة جميلة وعميقة وراقية”.

ويؤكّد ويلفور لاماستوس إن بنه سيباع هذا العام بالأسعار نفسها التي بيع فيها في مزادات العام الماضي، أو “ربّما سترتفع أسعاره بعد أكثر”.