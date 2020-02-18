شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اليمني يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية، ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن، ولا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه.

وأضاف ابن دغر في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث يغدو كل يوم ضرورة، من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري، ويفتقدون للخيال والبصيرة».

وأكد ابن دغر أنه لابد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين (جنوب اليمن).

إلى ذلك، وصل إلى القاهرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن «مارتن غريفيث»، مساء الأحد، قادما من الأردن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

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وصرحت مصادر مطلعة: «سيلتقى المبعوث الأممي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة في مصر؛ لاستعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء ما تم التوصل إليه في الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع».

وكان المبعوث الأممي قد وصف في وقت سابق الأحد، الاتفاق على تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم.

وكانت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قد اتفقتا في 13ديسبمر 2018، على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل، إلى جانب تسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.