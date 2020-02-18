شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهاكات قطر» أمام قمة حقوق الإنسان في جنيف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تسلط قمة جنيف السنوية الـ12 لحقوق الإنسان والديمقراطية، التي ستعقد اليوم، الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام قطر بحق العمال الأجانب المشاركين في مشروعات كأس العالم التي ستقام بالدوحة.

» عبودية حديثة

وتخصص القمة جلسة حول العبودية الحديثة في قطر، يتحدث فيها بيت باتيسون، صحفي التحقيقات الحائز على عدة جوائز، وأمضى أكثر من 10 سنوات في كتابة تقرير عن استغلال العمال والأشكال الحديثة من العبودية في جميع أنحاء العالم، ومن بينها قطر.

ولم تكتف قطر بسلب حقوق الشعوب العربية وحرمانها من العيش بأمن وأمان، مطمئنة على أرواحها ورزقها، كما تفعل من خلال دعم الميليشيات والأحزاب الإرهابية ضد بعض الدول العربية، بل مارست هذا الدور أيضاً على من أتاها من بلاده الفقيرة، ليبحث عن لقمة العيش والعمل والكسب من عرق جبينه.

فبحسب منظمة العفو الدولية، سقط الكثير من هؤلاء العمال ضحية لنظام العمل الذي يتسم بالاستغلال، حيث يمثل العمال الأجانب 95% من الأيدي العاملة في قطر، و2% منهم يعملون في التجهيز لاستضافة كأس العالم 2022.

» سجل حافل

ففي قطر التي يتشدق بها المرتزقة وبسعيها لتحقيق الأمن في العالم، لم يأمن 44 عاملاً على أراوحهم، فقد وافتهم المنية في قطر، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين في أكتوبر 2013، بحسب صحيفة الغارديان.

وأثبتت تقارير صادرة من منظمة العفو الدولية عامي 2013 و2016، بأن هناك استغلالا واسع النطاق للعمال الذين يعملون في قطاع التشييد والبناء، وخصوصاً في أعمال بناء ملعب «خليفة الدولي» بالدوحة.

وأفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين في 2014، بأن الاستغلال متفش في قطر، وأن الوافدين هناك يعملون دون أجر، ويعيشون في ظروف صعبة ودون المستوى، داعياً إلى إلغاء نظام الكفالة الظالم في البلاد.

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وفي سبتمبر 2018، نُشرت نتائج لأعمال شركة هندسية في قطر تشارك بتشييد بنية أساسية حيوية تخدم المدينة والملعب، اللذين سيستضيفان المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم، حيث تُرك عشرات من عمالها مفلسين، اضطروا بعدها للعودة إلى أهاليهم وديارهم خاليي الوفاض، ومثقلين بالديون، بالرغم من أن لهم مستحقات تقدر بآلاف الدولارات.

وأقام 1200 عامل في قطر دون أجر لعدة أشهر وقضوا عدة أسابيع دون مياه أو كهرباء في مايو 2018، بحسب منظمة العفو الدولية.

» مطالب دولية

وفي أكتوبر 2019، قال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: «لطالما طالبنا بإنهاء نظام الكفالة المسيء في قطر».

وقال كوكبيرن: «في كثير من الأحيان، استمر العمال في مواجهة الاستغلال، والمعاملة السيئة، على الرغم من الإصلاحات التي تهدف إلى حمايتهم.

وزاد: نأمل أن تتمكن قطر بالفعل من تحويل قوانين العمل الخاصة بها إلى قوانين تحترم حقوق العمال الأجانب بشكل كامل.

واستطرد: يجب أن يعني هذا أيضاً تنفيذ قوانين العمل بشكل أكثر صرامة، ومحاسبة أصحاب العمل المسيئين»، مضيفا: «على الرغم من وعود قطر بتحسين حقوق العمال، فإن بحثنا يظهر أن العديد من العمال الأجانب في قطر لا يزالون تحت رحمة أصحاب العمل عديمي الضمير».

يذكر أن ‭‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬جنيف قرر استدعاء ‭ ‬قطر ‬لمناقشة‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليها‭ ‬باستعباد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة، ‬وتطبيق‭ ‬إجراءات‭ ‬غير‭ ‬إنسانية، ومنعهم من مغادرة الأراضي القطرية، وعدم دفع أجورهم لعدة أشهر.