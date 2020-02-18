يديعوت: إيران اخترقت بنجاح مئات أجهزة الكمبيوتر الإسرائيلية والعربية

كشفت ​تقارير​ أن قراصنة يعملون لمصلحة ​إيران​ اخترقوا بنجاح مئات أجهزة الكمبيوتر ال​إسرائيل​ية، في هجوم سيبراني ضخم أطلق عليه اسم "Fox Kitten Campaign"، وتم تنفيذه في الربع الأخير من 2019، واستهدف عدة دول عربية وغربية من بينها ​الكويت​ و​الإمارات​ و​السعودية​ و​لبنان​ و​الولايات المتحدة​.

وكشفت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" العبرية وقناة "اي 24" الممولة من ​الحكومة الاسرائيلية​، نقلا عن ​تقرير​ أصدرته شركة ​الأمن​ السيبراني الإسرائيلية "ClearSky"، أن ​طهران​ أتمت بنجاح عملية واسعة النطاق لاستخراج البيانات، جمعت من خلالها معلومات استخباراتية من العديد من الحكومات، بما فيها إسرائيل.

ولفتت إلى أن ​القراصنة​ الإيرانيين اخترقوا بيانات "العديد من الشركات والمؤسسات من قطاعات تكنولوجيا المعلومات و​الاتصالات​ و​النفط والغاز​ والطيران والحكومة والأمن في جميع أنحاء ​العالم​"، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات نووية.