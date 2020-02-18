يديعوت: إيران اخترقت بنجاح مئات أجهزة الكمبيوتر الإسرائيلية والعربية

كشفت تقارير أن قراصنة يعملون لمصلحة إيران اخترقوا بنجاح مئات أجهزة الكمبيوتر الإسرائيلية، في هجوم سيبراني ضخم أطلق عليه اسم "Fox Kitten Campaign"، وتم تنفيذه في الربع الأخير من 2019، واستهدف عدة دول عربية وغربية من بينها الكويت والإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وقناة "اي 24" الممولة من الحكومة الاسرائيلية، نقلا عن تقرير أصدرته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "ClearSky"، أن طهران أتمت بنجاح عملية واسعة النطاق لاستخراج البيانات، جمعت من خلالها معلومات استخباراتية من العديد من الحكومات، بما فيها إسرائيل.
ولفتت إلى أن القراصنة الإيرانيين اخترقوا بيانات "العديد من الشركات والمؤسسات من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز والطيران والحكومة والأمن في جميع أنحاء العالم"، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات نووية.
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