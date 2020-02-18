استقالة مستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بسبب تعليقات عنصرية

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لندن: أعلن أندرو سابيسكي المستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين استقالته بعد ظهور تعليقات له على شبكة الانترنت يربط فيها بين الذكاء والعرق، وبدا مؤيدا لعلم تحسين النسل.

وكان سابيسكي قد اعتبر في السابق أن الأميركيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأميركيين البيض.

وقال ايضا في منشور على الانترنت عام 2014 إن الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة "التي تخلق طبقة دنيا دائمة" هي في اجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل.

واعتبر سابيسكي انه في وسط حملة "اغتيال شخصية هائلة" وانه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر ارباك.

وقال في تغريدة على تويتر "الهستيريا الإعلامية حول تعليقاتي القديمة تبعث على الجنون، لكني اردت مساعدة حكومة صاحبة الجلالة".

وأضاف "بناء على ذلك قررت الاستقالة من وظيفتي كمتعاقد".

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وأعرب سابيسكي عن أمله في أن توظف الحكومة المزيد من الأشخاص الذين لديهم "سجلات جيوسياسية جيدة للتنبؤات وأن تتعلم وسائل الإعلام وقف الاقتباس الانتقائي".

وقال "لقد وقعت عقدا للقيام بعمل حقيقي، وليس لأكون في وسط عملية اغتيال شخصية عملاقة: إذا لم يكن بمقدوري القيام بالعمل بشكل صحيح، عندها لا جدوى من ذلك"، مضيفا ان لديه "الكثير من الأشياء الأخرى للقيام بها" في حياته.

ورفض داونينغ ستريت التعليق حول ما اذا كان جونسون يؤيد وجهات النظر التي عبّر عنها سابيسكي.

وقال المتحدث "لن أعلق على التعيينات".

ودعا حزب العمال المعارض الى اقالة المستشار، معتبرا انه لم يكن يجب توظيفه من الأساس.