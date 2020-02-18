شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لعمل منطقة صناعية للشباب ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلب إحاطه لوزير التجارة والصناعة، لاستغلال مساحة الأرض التي كانت مخصصة لإنشاء مصنع بنجر السكر بمحافظة بورسعيد، الذى تم إلغاؤه، بأن يتم عمل منطقة صناعية للشباب وذلك للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والنهوض بالصناعة الوطنية، نظراً لاتجاه محافظة بورسعيد إلى الصناعة أكثر من التجارة.

وكان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد تقدم الأسبوع الماضى بطلب إحاطة وسؤال لكل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، حول المعايير التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في تحديد اللغة الثانية التي يتم تدريسها لطلاب المدارس اختيارياً من بين لغات "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية"، ولماذا لا يتم تدريس اللغة الصينية ضمن اللغات السابقة بالرغم من أهميتها.

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وكذلك تسائل عن السماح بإنشاء مدارس صينية على غرار المدارس البريطانية والأمريكية والكندية، وكذلك جامعات صينية، حتى تتواكب مع المستقبل الاقتصادى، والاستثمارى الصينى مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تفوق 7 مليارات دولار فضلاً عن مشاركتها في العديد من مشروعاتها القومية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، قد بحث خلال زيارته للصين، مع وزيرى العلوم والتكنولوجيا والتعليم الصينيين وان قانغ وتشن باو شنغ، سبل دعم التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى القطاع التعليمى والبحث العلمى والتعليم الفنى، والاستفادة من الخبرات الصينية فى مختلف قطاعات التعليم، وضم الوفد المصرى الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسام الملاحى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان صحفى حينئذ، أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى التقى ببكين وزير العلوم والتكنولوجيا، وتناولت المناقشات بحث التعاون فى مجالات العلوم والفضاء وبرامج التدريب، لتطوير المنظومة العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الصينية فى أودية العلوم والتكنولوجيا.