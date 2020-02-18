شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات على مائدة "سياحة البرلمان".. أبرزها مواجهة إلقاء القمامة فى المقاصد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة اجتماعات تعقدها لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة النائب عمرو صدقى، الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بعد أن استمعت اللجنة إلى خطة وزير الطيران فى التطوير، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأخرى.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. الاجتماع الأول يوم الأحد لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية لمنطقة مرسى علم التي قامت بها اللجنة في الفترة من 19/1 إلى 22/1/2020، وذلك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع، بحضور السيد اللواء محافظ البحر الأحمر .

Advertisements

2. الاجتماع الثانى يوم الاثنين لاستكمال مناقشة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة فى ظل المخاوف الدولية من إنتشار فيروس كورونا.

3. الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ داليا يوسف بشأن السلوك غير اللائق من بعض العاملين في مجال السياحة وانتشار القمامة فى الأماكن الأثرية.

وكان الطيار محمد كمال عنبة وزير الطيران، قد أكد فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المنعقد الأسبوع الماضى، أن وزارته تنفذ خطة طموحة، مضيفا "ننفذها ومن الممكن أن ندخل تعديلات أثناء التنفيذ وفقا للمستجدات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الطيران المدني والآثار والسياحة، مشيرا إلى أن الوزارتين تعتبران وجهان لعملة واحدة، قائلا: "المهم نجيب جون طالما يَصْب هذا في مصلحة البلد كى تتقدم للأمام".

وتحدث وزير الطيران عن جهود الوزارة في استعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية، موضحا أنهم نفذوا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قاموا باحضار الصيادين من اليمن، مطمئنا النواب بخصوص الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل منع وقوع أي أضرار بسبب فيروس كورونا.