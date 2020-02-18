إعلان انتخابات الجيزة وملوي و"داعش الصعيد".. نشرة محاكمات الثلاثاء 18 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

- النقض تنظر طعن المتهمين بـ"داعش الصعيد" على أحكام المؤبد والمشدد

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 8 نوفمبر الماضي، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما عاقبت 6 متهمين "أحداث" بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

- إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

- محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

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وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

- نظر طعون "طلاب كفرالشيخ" على قرار إلغاء امتحاناتهم

تنظر المحكمة الإدارية العليا "فحص"، اليوم الثلاثاء، الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019؛ لاتهامهم بالغش الجماعي بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان إلى جلسة 18 فبراير القادم.

وصرحت المحكمة للدفاع بالاستعلام الأمني من قبل مديرية أمن كفر الشيخ وقسم شرطة بيلا؛ عما إذا كان هناك بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها ضد الطلاب أو أولياء الأمور، تفيد ادعاءات مسئولي اللجنة بحدوث أعمال شغب داخل اللجان أو الاعتداء على مراقبي وملاحظي اللجان الفرعية من قبل الطلاب.

- إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية في الجيزة وملوي

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في تمام الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية التي أجريت في الخارج والداخل، على المقعدين الخاليين بدائرتي الجيزة وملوي بعد وفاة نائبيهما.

وفي حالة إعلان النتائج والإعادة بين مرشحين يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوي بالمنيا 8 مرشحين.

- محاكمة زياد العليمي بتهمة بث أخبار كاذبة أمام "جنح المقطم"

تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

وقال نجاد البرعي، محامي "العليمي" في بيان أمس الإثنين، إن التحريات زعمت أن موكله نشر أخبارًا كاذبة بهدف إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام في حواره مع القناة البريطانية المذاعة فضائيًا للعامة.