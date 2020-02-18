الصين: 93 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية، أعلنت تسجيل 93 وفاة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".
وقالت السلطات الصينية في مدينة ووهان، إن عدد الوفيات بالقيروس ارتفع إلى 1789 في مقاطعة هوبي.
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