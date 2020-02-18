الخشت يحدد موعد إعلان نتيجة الترم الأول لكلية تجارة جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النسب التي تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2019 – 2020، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.

وأضاف "الخشت"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، معلنًا أنه باق جزء في المراجعة حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالي.

وكشف رئيس جامعة القاهرة، لطلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة (جميع الشعب)، أنه بعد ساعتين سيتم إعلان نتائج سنة أولى تجارة، والمتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وباقي الدفعات تباعًا كل 24 ساعة إعلان فرقة.

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