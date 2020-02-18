بالأرقام- "الكهرباء" تكشف حجم شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي عدد المكالمات ومعدل البلاغات الفنية والشكاوى التجارية والخدمات المقدمة من خلال الخط الساخن 121، الذي تم تفعيله في أغسطس 2016، بلغ حتى يوم 16 فبراير 2020 7.9 مليون مكالمة، منها 4 ملايين و500 ألف بلاغ فني من شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث بلغ عدد البلاغات التي تم حلها 4 ملايين ونصف المليون، بنسبة تصل إلى حوالي 99.9% وجاري حل 440 بلاغًا فنيًا آخر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الشكاوى التجارية بلغ 313736 شكوى من شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث تم الانتهاء من حل 312700 شكوى بنسبة 99.6% وجاري حل 1036.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة الخط الساخن 121 تلقت أيضًا 340517 بلاغًا عن قراءات خاطئة، و20601 بلاغًا بسرقات، و11756 بلاغًا عن أعمدة إنارة، و18042 استعلام عن متأخرات تحصيل، و620 حساب فواتير، و920627 استفسارات.

والجدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، في جميع شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية، وتم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة، طبقًا للمعاير العالمية.​