"مستقبل وطن" يشارك في جلسة استماع حول دعم توجه الدولة لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شارك وفد من أمانة العلاقات الخارجية بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ، والإعلامية دينا شرف مسئول الدائرة الأفريقية بأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في جلسة استماع حول "رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الأفريقي"، تلبية لدعوة لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان برئاسة النائب طارق رضوان، لمواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

وشارك في جلسة الاستماع، أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، فضلًا عن ممثلين عن وزير الصناعة والتجارة، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.

وقال الخولي، إن الجلسة تناولت سياسة وتوجه الدولة المصرية تجاه أفريقيا بمنظور أوسع وأعمق من خلال دعم التعاون التجاري والاقتصادي المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن الإطلاع على التجارب الاقتصادية في لبنان والصين في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية، لوضع رؤية واستراتيجية لتفعيل ذلك التعاون التجاري.

وأضاف الخولي: "تم خلال جلسة الاستماع، التأكيد ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصري في أفريقيا، لاسيما وأن السوق الإفريقية تعد بكرًا وواعدة، وليست كما يصدر لنا"، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية غنية جدًا، ووجود المنتج المصري بها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدًا.‪