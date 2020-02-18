مستشار جونسون: بريطانيا لن ترضخ لقواعد الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

قال مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون أوروبا، ديفيد فروست، اليوم الاثنين، إن المخاوف من أن لندن ستقدم خدمات وبضائع بأسعار أقل من نظيرتها في الاتحاد الأوروبي تتجاهل السجل الحافل للبلاد في الالتزام بأعلي المعايير ورغبتها في شق طريقها الخاص.

وقال فروست في كلمة ألقاها بجامعة بروكسل الحرة مساء اليوم: "إن التفكير في أننا قد نقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ما يسمى مسائل تكافؤ الفرص، يجعلنا عاجزين ببساطة عن معرفة ما الذي نفعله".

وأضاف فورست أن الهدف من قضية خروج بريطانيا من التكتل كان هو تحقيق الاستقلال لوضع اللوائح الخاصة بالبلاد.

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وتستعد بروكسل ولندن لبدء مفاوضات حول علاقتهما المستقبلية بعد مغادرة بريطانيا للتكتل في نهاية يناير من العام الحالي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه إذا كانت لندن تريد الحصول على معاملة تفضيلية في التجارة مع التكتل، فيجب عليها الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتخشى بروكسل من أن تقلل بريطانيا من الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي لتمنح نفسها ميزة تنافسية، وهو ادعاء تنفيه لندن.

وتظل بريطانيا ملتزمة بالقواعد والمعايير التجارية للاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال فيما يتعلق بحقوق العمال والبيئة حتى نهاية العام.