نشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب حريق داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمبان المجاورة. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بمدينتي بمنطقة التجمع. وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وجار محاصرة الحريق لإخماده قبل امتداد ألسنة النيران للشقق المجاورة.

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