الجيش السوري يستعيد معظم مناطق المعارضة في حلب

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم الأحد 16 فيفري 2020 أن قوات الحكومة سيطرت على معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب محرزا نصرا كبيرا جديدا في الهجوم الذي تدعمه روسيا.
وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي شن ضربات جوية كثيفة على هذه المنطقة اليوم الأحد وإن القصف شمل مدنا منها عندان التي سيطرت عليها قوات الحكومة السورية المدعومة من فصائل تدعمها إيران.
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