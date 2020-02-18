اجتماع طارئ للآلية الأمنية بين السودان وجنوب السودان في جوبا

يرأس رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وفد بلاده المشارك في اجتماع طارئ فوق العادة للآلية الأمنية السياسية المشتركة بين السودان و جنوب السودان، يعقد في

جوبا الثلاثاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ذكرت القوات المسلحة السودانية، مساء الاثنين، أنه من المقرر أن يغادر رئيس هيئة الأركان، الخرطوم إلى جوبا ، لحضور الاجتماع الذي يبحث سير تنفيذ عدد من البرتوكولات والاتفاقيات الأمنية بين الخرطوم وجوبا.وكانت الجولة الـ14 للآلية عُقدت في جوبا في أكتوبر الماضي، وانتهت بالاتفاق على تشغيل المعابر على الحدود بين البلدين، ومن المنتظر أن يناقشالاجتماع الطارئ ما تم في هذا الخصوص.