عودة القوات الدنماركية لقاعدة الأسد العراقية مارس المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، عن عودة قوات تابعة لها إلى قاعدة الأسد العراقية في أول مارس المقبل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الدنماركية أوضحت - في بيان - أن القوات ستستأنف من جديد

عمليات تدريب القوات العراقية التي تقاتل عناصر تنظيم داعش الإرهابي.



وكانت الدنمارك سحبت أغلب قواتها المتمركزة في قاعدة الأسد العراقية (البالغ عددها 130 فردًا) لاعتبارات أمنية إثر هجوم صاروخي إيراني على القاعدة في 8 يناير الماضي، ردًا

على اغتيال قاسم سليمانى قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري من جانب الولايات المتحدة، فيما أعلنت الدفاع الدنماركية أن الموقف الآن لا يختلف عما كان عليه قبيل الهجوم؛ ومن ثم فإن الأوضاع باتت أكثر أمنًا بشكل يمكن أن يسمح بعودة القوات للعراق.



يذكر أن القوات الدنماركية تعتبر جزءًا من قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لمواجهة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.