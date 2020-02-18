مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم لداعش بجلولاء العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الاثنين إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أخر"، مضيفا أن "القوات الأمنية صدت الهجوم، وأنه تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب؛لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى الطب العدلي الطب الشرعي" نيوز" العراقية مساء اليوم الاثنين إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أخر"، مضيفا أن "القوات الأمنية صدت الهجوم، وأنه تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب؛لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى الطب العدلي الطب الشرعي"

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