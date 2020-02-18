مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم لداعش بجلولاء العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية
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