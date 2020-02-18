الصحة العالمية: تطور فيروس كورونا ما زال غير معروف

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة
وقال جيبريسوس للصحفيين "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة.. لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد.. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد"، وتابع "من السابق لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر.. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".
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