الخارجية السويدية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين

أصدرت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الاثنين، بيانًا تنصح فيه المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى البر الرئيسي للصين باستثناء إقليمي هونج كونج وماكاو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) بحسب تسمية منظمة الصحةالعالمية وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الخارجية السويدية، نصحت في السابق بتجنب جميع الرحلات، بما في ذلك رحلات العمل، المتجهة إلى مقاطعة هوبي الأكثر تضررًا، وكذلك تجنب السفر
وأشار البيان إلى بدء سريان التوصية الجديدة بتجنب السفر غير الضروري للبر الرئيسي للصين حتي إشعار آخر.
يشار إلى أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين ارتفع إلى 1770 فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 70 ألف.
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