استعدادات مكثفة لإذاعة الكويت للاحتفال بالعيد الوطني للكويت

تستعد كافة القطاعات والمؤسسات الكويتية للاحتفال بعيد التحرير والوطني خلال الأسبوع المقبل وسخر قطاع الإذاعة بوزارة الاعلام كل جهوده لتقديم برامج مكثفة للمستمعين في الداخل والخارج لاحتفالات البلاد بالاعياد الوطنية وذلك تحت اشراف مباشر من الوكيل المساعد لشئون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، والذي قام بتشكيل فرق ولجان تعمل كخلية نحل على مدار الساعة لرصد فرحة المواطنين والمقيمين بأعياد الكويت الوطنية.



وخصصت إذاعة الكويت عددًا من البرامج والتغطيات الإذاعية المباشرة التي ستواكب احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وذلك في جميع محطاتها الإذاعية والتي تحرص على تقديم كل ما هو جديد من معلومة وأخبار مفيدة من خلال برامجها المباشرة والمسجلة، ويرأس فرق العمل كل من

مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي ومدير اذاعة البرنامج الثاني والمحطات المحلية بالتكليف ابراهيم ماتقي.

ونقلت صحيفة «الأنباء»، عن مدير اذاعة البرنامج الثاني والمحطات المحلية بالتكليف ابراهيم ماتقي قوله ان قطاع الاذاعة رسم خطة اعلامية للاحتفال بالاعياد الوطنية يومي 25 و26 تحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك. مشيرا الى إذاعة الكويت عبر كل محطاتها الإذاعية ستحتفل بأعياد البلاد الوطنية وذلك بنقل فرحة وابتهاج المواطنين والمقيمين من خلال برامج الهواء التي ستبث خارج الاستديو وتحديدا في اسواق المباركية ومركز الشيخ جابر الاحمد

الثقافي ومخيم وزارة الدفاع والتي ستتضمنها مسابقات جوائزها «كاش» مقدمة من وزارة الاعلام. وأضاف ماتقي ان البرامج المسجلة التي تبث عبر اذاعة الكويت ستكون موادها وطنية بحتة وتتماشى مع أجواء فرحة المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية، موضحا ان الاذاعة لديها العديد من البرامج والنقل المباشر لمستمعيها حيث ستنقل حفل وزارة الاعلام الذي سيقام 25 فبراير في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي عبر اثير محطة كويت fm بالاضافة الى نقل مباشر يوم 24 فبراير من منفذ النويصيب يبث عبر محطة ofm لرصد فرحة الاشقاء الخليجيين بأعياد الكويت الوطنية، بالاضافة الى برنامج «اعياد الكويت» الذي يبث عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني وبرنامج «كويتي وأفتخر» و«باركي يا كويت» اللذين يبثان عبر اثير اذاعة البرنامج العام وبرنامج «ليالي الثاني» الذي يبث عبر اذاعة البرنامج الثاني، متمنيا ان تنال خطة اذاعة الكويت للاحتفالات الوطنية اعجاب المستمعين بالداخل والخارج.