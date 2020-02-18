فوضى بمطارات بريطانيا بسبب العاصفة «دينيس»

شادي صلاح الدين (لندن)

استمرت عمليات تأخير وإلغاء الرحلات في مطار هيثرو بغرب لندن لليوم الثاني على التوالي بعد أن واجه المطار الأكبر في أوروبا مشكلات فنية تؤثر على لوحات المغادرة وأنظمة تسجيل الوصول الخاصة به، وهو ما تزامن مع المشاكل التي تسببها العاصفة «دينيس» التي تضرب البلاد حالياً.

وأثرت المشكلة التقنية على الآلاف من الركاب العالقين في مطار هيثرو منذ يوم الأحد بعد أن أصاب الخلل التقني لوحات المغادرة وأنظمة تسجيل الوصول في إلغاء الرحلات وتأخيرات شديدة. وشهد يوم أمس الاثنين إلغاء ما لا يقل عن 58 رحلة قادمة إلى العاصمة بنسبة 9%، بسبب التأثير الضخم للمشكلة، التي بدأت في الظهور يوم الأحد الماضي. كما تم تعليق 30 رحلة مغادرة أخرى في أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا.

وكانت أكثر الرحلات تأثراً يوم أمس الرحلات التي تقوم شركة الخطوط الجوية البريطانية بتشغيلها، وهي أكبر شركة طيران في غرب لندن.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «في أعقاب المشكلة الفنية التي حدثت بالأمس، أصبحت أنظمة هيثرو مستقرة والمطار يعمل بشكل طبيعي. نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب به هذا للركاب. تواصل فرقنا مراقبة أنظمتنا عن كثب وستتواجد عبر صالات المطار لتقديم المساعدة للركاب».

ورغم ذلك علمت «الاتحاد» أن هذه المشكلة أدت إلى إلغاء الشركة نحو 20 رحلة، وهو ما أثار غضب الركاب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.

ولم يقتصر الأمر على المشاكل التقنية فقط، ولكن العاصفة «دينيس» التي تضرب بريطانيا وشمال أوروبا حالياً كان لها أثر كبير أيضاً في إلغاء العديد من الرحلات في مطارات لندن وبريطانيا.

وفي الإطار نفسه، لا تزال مئات الإنذارات المرتبطة بالفيضانات قائمة في مناطق عدة في البلاد ولاسيما في جنوب ولاية ويلز، بينها خمسة إنذارات من فيضانات «خطيرة» في غرب إنجلترا، بحسب وكالة البيئة البريطانية. وانهمرت في بعض مناطق بريطانيا خلال 48 ساعة أمطار تعادل كمية شهر من التساقطات.