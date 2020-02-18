الخطوط الجوية الروسية تعلق بعض الرحلات إلى الصين

أعلنت الناقلة الوطنية الروسية ايروفلوت، اليوم الاثنين، تعليق بعض رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران في موقعها الالكتروني إنها ستسير رحلة واحدة يوميا إلى مدينتي بكين وشنغهاي بدلا من رحلتين، بدءا من غد الثلاثاء إلى الثامن والعشرين من مارس.

وعلًقت ايروفلوت اليوم أيضا بعض الرحلات إلى جوانغتشو في جنوب الصين وإلى هونج كونج الخاضعة لحكم الصين بدءا من أول مارس، لكنها ستواصل تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى كل من المدينتين.

وأوقفت كل شركات الطيران الروسية الكبرى الأخرى الرحلات إلى الصين في الحادي والثلاثين من يناير.

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