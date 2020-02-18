الجيش العراقي: لا نية لفض المظاهرات بعد تشكيل الحكومة

نيويورك (وكالات)

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، أمس، أنه لا توجد أي نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أن التظاهر حق كفله الدستور والقانون.

وفي هذه الأثناء، شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، على أن حكومة علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة، وممثلة لجميع مكونات البلاد، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.

وأوضح الحداد أن عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي.

كما أشار إلى أن هذه الأيام حساسة وحاسمة، مع اقتراب تقديم محمد توفيق علاوي التشكيلة الوزارية، لذا على جميع الأطراف العراقية العمل الجاد للخروج من الأزمة الحالية، بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد.

ومن جانبها، أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، أمس، استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور ضد المتظاهرين السلميين في بغداد، وحثت الحكومة على حمايتهم.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر لما يقارب 500 متظاهر. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة، التي يتهمونها بأنها فاسدة، وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد خاصة من إيران والولايات المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي): «إنها تلقت مزاعم موثوقة عن استهداف متظاهرين سلميين ببنادق الصيد على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير والخلاني ببغداد مساء 14 و15 و16 فبراير الجاري، وهو ما أدى لجرح 50 شخصاً على الأقل».

وأضافت يونامي في بيان: «إن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا في كربلاء في يناير الماضي وحده، بسبب استخدام أساليب مشابهة».

وذكرت جينين هينيس-بلاسخارت أن النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة ذات هوية غامضة وولاءات غير واضحة، هو مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم.

وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم السبت الماضي: «إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الجاري».

وتجددت، أمس، الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في المنطقة المحصورة بين نفق التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد لليوم السادس على التوالي، فيما أكدت وسائل إعلام محلية وقوع 6 حالات اختناق، وإصابة في صفوف المحتجين جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد.

العثور على مقبرة جماعية بالموصل

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، أمس، العثور على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا تنظيم «داعش» الإرهابي غرب الموصل شمال بغداد. وقال مدير قيادة شرطة نينوى اللواء حمد النامس: «إن قيادة شرطة نينوى عثرت على مقبرة جماعية في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر، ضمت رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش، بينهم 11 سيدة موصلية أغلبهن موظفات في وزارة الداخلية، بحسب البطاقات الشخصية التي عثر عليها بحوزتهن». وأوضح النامس أن القوات الأمنية سلمت الرفات للطب العدلي بالموصل للتعرف على ذويها.